Обнинское предприятие выплатило более 12 миллионов долгов по зарплате

13.03.2019 10:07 265

Обнинское АО «Прогресс-Экология» задолжало за январь и февраль 2019 года более 12 миллионов рублей своим 205 работникам, сообщила в среду, 13 марта, пресс-служба региональной прокуратуры.

О долгах узнали в результате проверки по соблюдению трудового законодательства.

Зарплату выплатили после вмешательства прокуратуры.