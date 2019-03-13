Подростки обокрали разбитые в ДТП машины

13.03.2019 09:43 636

Автомобили, получившие серьезные повреждения в авариях, обкрадывали на стоянке в Сухиничах, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.

Неизвестные проникали на территорию стоянки и воровали из машин магнитолы, аккумуляторы, различные элементы авто и инструменты.

Полицейские вышли на троих подростков, у которых нашли похищенное. Сейчас проверяют причастность молодых людей к пяти эпизодам краж