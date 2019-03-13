Реки области вскроются до понедельника

Вскрытие рек в Калужской области ожидается до понедельника, 18 марта. Это произойдет примерно на 10 дней раньше, чем в 2018 году.
Основные реки региона поднимутся меньше, чем в прошлом году - на 1,5-2 метра, прогнозирует пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Лед на реках потемнел, появились полыньи. За вторник, 12 марта, уровень воды в Оке поднялся на 9 см, в Угре на 3 см, в Протве — на 1. В Жиздре воды стало меньше на 6 см.
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