Наниматель продал газовый котел из съемной квартиры своим родственникам

12.03.2019 20:56 200

В Перемышльском районе муниципальным образованием жильцы аварийных домов были расселены в благоустроенные квартиры. В квартирах помимо прочего было индивидуальное отопление и установлены двухконтурные котлы.

С переселенцами заключили договора социального найма. Позже при осмотре одной из квартир было обнаружено отсутствие газового котла стоимостью в 28 тысяч. Оказалось, что предприимчивый наниматель снял котел и продал его своим родственникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 12 марта.