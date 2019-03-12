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120 часов обязательных работ назначил суд за неуплату алиментов

12.03.2019 18:16 0 271
120 часов обязательных работ назначил суд за неуплату алиментов

34-летний житель Кондрова задолжал по алиментам более 30 тысяч рублей. Тогда судебный пристав составила протокол о неуплате без уважительных причин и отправила его на рассмотрение в суд.

Суд назначил гражданину 120 часов обязательных работ  под контролем приставов. Однако это наказание не отменяет необходимость выплаты долга.

Если мужчина не погасит задолженность, его ждет уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 2 марта.


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