Главу администрации оштрафовали за несвоевременную оплату отпусков

12.03.2019 17:59 297

Прокуратура Барятинского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Было установлено, что в прошлом году трем сотрудникам администрации оплату отпусков произвели с опозданием. В результате глава администрации Барятино был оштрафован на 10 тысяч рублей.



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