Мужчина попытался «откупиться» от полицейского в Боровске

12.03.2019 17:54 231

30-летнего жителя Боровского района подозревают в даче взятки полицейскому. Мужчина вел незаконную торговлю и был застигнут участковым. Предприниматель предложил 15 тысяч полицейскому. Сотрудник полиции брать деньги отказался. По данному факту было заведено уголовное дело. Денежные средства изъяты. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба следственного комитета во вторник, 12 марта.



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