Мужчина украл технику и сапоги у соседей в хостеле

12.03.2019 17:26 300

Ранее судимый 48-летний калужанин поссорился с родителями и ушел жить в хостел. Там соседи по номеру пригласили его выпить. После застолья все заснули.

По версии полицейских, обвиняемый, проснувшись рано утром, похитил у новых знакомых два мобильника, ноутбук и пару эксклюзивных сапог. Технику подозреваемый продал, а сапоги стал носить сам.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещен в СИЗО, ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.