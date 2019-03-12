Калужанин перевел почти 1 миллион рублей мнимым юристам

Мужчина регулярно приобретал через интернет партии лекарств из другого региона. Однажды ему позвонил незнакомец, и сообщил, что он юрист, а приобретенные медикаменты поддельные.
Калужанину предложили взыскать крупную денежную компенсацию. За свои услуги юристы запросили солидное вознаграждение и пообещали, что все окупится. В течение двух недель согласовывались нюансы правовой сделки.
Мужчина регулярно перечислял крупные суммы на чужой счет, пока сотрудники банка не поинтересовались целью переводов. Только после общения со службой безопасности банка он понял, что отправил более 900 тысяч мошенникам.
Полицейские разыскивают злоумышленников, ведётся следствие, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.
|
В среду на южном обходе Калуги будет отключен светофор 12.03.2019 20:40
В Калуге перекроют движение по Николо-Козинской улице 12.03.2019 20:33
120 часов обязательных работ назначил суд за неуплату алиментов 12.03.2019 18:16
Главу администрации оштрафовали за несвоевременную оплату отпусков 12.03.2019 17:59
Мужчина попытался «откупиться» от полицейского в Боровске 12.03.2019 17:54
Мужчина украл технику и сапоги у соседей в хостеле 12.03.2019 17:26
Мужчина решил разнообразить отпуск, совершив кражу и грабеж 12.03.2019 15:44
Прокуратура провела проверку в больнице после статьи о трагедии 12.03.2019 15:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калужской области прошел «Урок цифры»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: