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Калужанин перевел почти 1 миллион рублей мнимым юристам

12.03.2019 17:12 0 642
Калужанин перевел почти 1 миллион рублей мнимым юристам

Мужчина регулярно приобретал через интернет партии лекарств из другого региона. Однажды ему позвонил незнакомец, и сообщил, что он юрист, а приобретенные медикаменты поддельные.

Калужанину предложили взыскать крупную денежную компенсацию. За свои услуги юристы запросили солидное вознаграждение и пообещали, что все окупится. В течение двух недель согласовывались нюансы правовой сделки.

Мужчина регулярно перечислял крупные суммы на чужой счет, пока сотрудники банка не поинтересовались целью переводов. Только после общения со службой безопасности банка он понял, что отправил более 900 тысяч мошенникам.

Полицейские разыскивают злоумышленников, ведётся следствие, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.


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