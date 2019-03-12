Мужчина решил разнообразить отпуск, совершив кражу и грабеж

В Людиново 37-летний мужчина, находясь в отпуске у родителей, решил разнообразить отдых и выпить. Денег у него не было, поэтому пришла мысль продать телевизор из дома.
Гражданин привез технику на продажу в автосервис. Но покупателей там не нашлось, тогда он оставил телевизор и направился домой. По пути скучающий отпускник зашел в магазин и незаметно вынес оттуда три банки спиртного.
В отношении мужчины полиция завела уголовное дело по двум статьям – «Кража» и «Грабеж». Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.
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