Мужчина решил разнообразить отпуск, совершив кражу и грабеж

12.03.2019 15:44 353

В Людиново 37-летний мужчина, находясь в отпуске у родителей, решил разнообразить отдых и выпить. Денег у него не было, поэтому пришла мысль продать телевизор из дома.

Гражданин привез технику на продажу в автосервис. Но покупателей там не нашлось, тогда он оставил телевизор и направился домой. По пути скучающий отпускник зашел в магазин и незаметно вынес оттуда три банки спиртного.

В отношении мужчины полиция завела уголовное дело по двум статьям – «Кража» и «Грабеж». Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.