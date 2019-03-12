Прокуратура провела проверку в больнице после статьи о трагедии

12.03.2019 15:10 12

Не так давно в интернете появилась статья: «Трагедия в Обнинске: отец погиб защищая дочь!». Прокуратуру заинтересовала информация в ней о том, что в хирургическом отделении КБ № 8 нет необходимого оборудования. Было решено провести прокурорскую проверку.

Оказалось, что в больнице сразу несколько отделений не укомплектовано необходимым оборудованием и достаточными инструментами. В результате главврачу медучреждения было предписано устранить все выявленные нарушения.

А по факту драки, в которой мужчина получил смертельную травму, было заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 12 марта.