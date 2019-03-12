Суд рассмотрел жалобу осужденного за взятку, но оставил приговор в силе

12.03.2019 13:04 241

В сентябре прошлого года предприниматель из Московской области попытался дать взятку калужскому полицейскому, чтобы тот не заводил уголовного дела. Полицейскими была спланирована операция, и мужчину задержали при передаче денег оперуполномоченному.

Гражданин вину свою полностью признал, и по его ходатайству суд рассмотрел дело в особом порядке. Ему было назначено наказание в виде одного года колонии общего режима.

После этого осужденный направил жалобу на несправедливость обвинительного заключения. Суд апелляционной инстанции жалобу рассмотрел, но приговор оставил без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 12 марта.