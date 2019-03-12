Суд рассмотрел жалобу осужденного за взятку, но оставил приговор в силе

В сентябре прошлого года предприниматель из Московской области попытался дать взятку калужскому полицейскому, чтобы тот не заводил уголовного дела. Полицейскими была спланирована операция, и мужчину задержали при передаче денег оперуполномоченному.
Гражданин вину свою полностью признал, и по его ходатайству суд рассмотрел дело в особом порядке. Ему было назначено наказание в виде одного года колонии общего режима.
После этого осужденный направил жалобу на несправедливость обвинительного заключения. Суд апелляционной инстанции жалобу рассмотрел, но приговор оставил без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 12 марта.
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