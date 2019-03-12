Акция «День донора» состоится в Калуге

12.03.2019 11:07 309

В конце марта в Калуге состоится акция «День донора». Организаторами выступили Министерство экологии и Областная станция переливания крови, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 марта.

Всех неравнодушных калужан приглашают принять участие. Сбор крови будет проводиться 21 марта с 9 до 13 часов по адресу: Калуга, улица Заводская, д. 57. Информацию о том, что нужно, чтобы стать донором, можно получить по телефону (4842) 71-99-89.