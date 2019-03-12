Мужчина приехал к напарнику за инструментом, а получил удар ножом

12.03.2019 10:32 534

Двое калужан когда-то занимались ремонтными работами вместе, но потом решили работать отдельно. И оказалось, что один из компаньонов «прихватил» оборудование напарника, сообщает пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.

Мужчина решил забрать свои инструменты и приехал к бывшему товарищу. Диалог перерос в ссору. Гость не сдержался и стукнул собеседника, а в ответ получил удар ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, а владельца ножа - в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.