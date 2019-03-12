Мошенники выдали «деньги» из банка приколов за настоящие 5 000 рублей

12.03.2019 08:04 363

Два случая мошенничества с использованием «денег» из банка приколов зарегистрировали сотрудники полиции на прошлой неделе, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 11 марта.

В Перемышльском районе ранее судимый мужчина воспользовался доверием сотрудников одной из АЗС и расплатился за бензин и выпитый кофе «игровыми» купюрами с номиналом в 5 000. Мужчину нашли, ведется следствие.

А в Бабынинском районе неизвестный под видом соцработника пришел домой к пенсионерке и сообщил, что ей полагается материальная помощь в размере 6 тысяч рублей. Он вручил старушке две купюры по 5 тысяч и попросил сдачи. Женщина отдала 4 тысячи и только после того, как визитер ушел, обнаружила, что деньги липовые.