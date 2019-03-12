Обнинцы заняли все призовые места на турнире по смешанным единоборствам

12.03.2019 07:01 279

Недавно юные спортсмены из Обнинска посетили Курск. Там проходил турнир по смешанным единоборствам, посвященный памяти воинов-десантников, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 11 марта.

В состязаниях участвовало более 200 юношей из разных городов России и стран СНГ. В нелегкой борьбе три призовых места были завоеваны воспитанниками обнинской СШ «Держава».