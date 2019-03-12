Тяжелобольной женщине отказали в инвалидности в Обнинске

12.03.2019 06:23 1183

52-летняя жительница Обнинска была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. Там врачи поставили диагноз – саркодиоз легких – и настоятельно рекомендовали пройти экспертизу для получения группы инвалидности.

Женщина вернулась домой, собрала необходимые документы и справки. И в октябре прошлого года подала на инвалидность. Врачи комиссии, рассмотрев ее документы, сообщили, что она «недостаточно задыхается», чтобы получать пенсию по инвалидности.

А через 5 месяцев женщина потеряла сознание от удушья. В больнице ей снова выдали направление на экспертизу. В этот раз лечащий врач пообещала пациентке, что пойдет на комиссию вместе с ней, сообщает интернет-издание «Вы и мы».