Тяжелобольной женщине отказали в инвалидности в Обнинске

52-летняя жительница Обнинска была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. Там врачи поставили диагноз – саркодиоз легких – и настоятельно рекомендовали пройти экспертизу для получения группы инвалидности.
Женщина вернулась домой, собрала необходимые документы и справки. И в октябре прошлого года подала на инвалидность. Врачи комиссии, рассмотрев ее документы, сообщили, что она «недостаточно задыхается», чтобы получать пенсию по инвалидности.
А через 5 месяцев женщина потеряла сознание от удушья. В больнице ей снова выдали направление на экспертизу. В этот раз лечащий врач пообещала пациентке, что пойдет на комиссию вместе с ней, сообщает интернет-издание «Вы и мы».
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