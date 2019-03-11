Сотрудники силового блока приставов подтвердят свое умение стрелять и драться

11.03.2019 20:05 168

Калужские сотрудники силового блока службы приставов приступили к комплексному зачету на профпригодность, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 11 марта.

Работники этой службы обеспечивают безопасность участников судебного процесса, а также судебных приставов-исполнителей.

В ходе зачёта судебные приставы по ОУПДС будут стрелять из пистолета по мишени, ответят на вопросы по действующему законодательству, продемонстрируют владение приемами рукопашного боя.