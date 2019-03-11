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Замдиректора опасного производства оштрафовали на 20 тысяч

11.03.2019 19:13 0 216
Замдиректора опасного производства оштрафовали на 20 тысяч

Прокуратура Калуги совместно со специалистом Ростехнадзора  провела проверку предприятия ООО «Клеева». Данная организация осуществляла работу на опасном производстве.

Проверка выявила ряд нарушений. Компания, как оказалось, не имела необходимой лицензии на работы. А также не была разработана  и согласована документация, с планом действий при аварии на опасном производстве.

В результате проверки замдиректору общества был выставлен штраф в размере 20 тысяч, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 марта.


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