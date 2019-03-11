Выход на лед уже очень опасен

11.03.2019 18:56 168

Спасатели предупреждают, что весной самые опасные места на водоёмах — промоины, которые образуются течением и подземными ключами. Заметить их очень сложно даже опытным рыбакам, так лед рыхлый и темный. Поэтому выходить на лед уже очень рисковано, несмотря на то, что местами его толщина по-прежнему внушительная.

На сегодняшний день на основных реках области ледостав с полыньями. На закрытых водоемах толщина льда составляет 26-37 сантиметров, сообщает пресс-служба МЧС в понедельник, 11 марта.