В Турынино бесплатно сделают прививки от бешенства домашним питомцам

11.03.2019 18:34 182

Калужская городская ветеринарная станция проведет в субботу, 16 марта, бесплатную вакцинацию домашних животных, сообщает пресс-служба ведомства. Желающих привить своих любимцев, будут ждать с 10 до 11 по адресу: улица Льва Толстого, в районе дома № 55. Сотрудники ветстанции напоминают, что прививка - единственный способ уберечь домашнее животное от неизлечимой болезни.



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