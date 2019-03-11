Отключение холодной воды в Обнинске

11.03.2019 18:15 161

Во вторник, 12 марта, не будет холодной воды в домах по трем улицам Обнинска, сообщила администрация города в понедельник, 11 марта.

По улице Курчатова в домах 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 - с 9 утра и до окончания работ. Это связано с ремонтными работами на водопроводной линии.

По улице Энгельса 16, 18, 20 –также с 9 и до окончания работ, в связи с отключением водопроводной станции для замены приборов учета электроэнергии.

По улице Чехова в домах № 8, 10, из-за порыва на водопроводе, вода будет подаваться по графику:

- 11 марта до 21-00

- 12 марта с 6-00 до 9-00