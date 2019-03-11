320 спасателей обеспечивали безопасность сожжения чучел в праздники

11.03.2019 17:41 181

В период масленичных гуляний 9-10 марта наряды спасателей дежурили в 24 местах проведения праздничных программ. Всего 320 сотрудников и 64 единицы техники обеспечивали безопасность праздничных мероприятий, сообщила пресс-служба МЧС. Поскольку практически все гуляния сопровождались сжиганием символа праздника – чучела Масленицы, то организаторам заранее дали рекомендации по выбору и оборудованию места. Чрезвычайных происшествий, при сжигании чучел, не случилось.



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