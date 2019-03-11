Два заброшенных здания на территории школы законсервировали после вмешательства прокуратуры

11.03.2019 16:36 344

На территории средней школы в селе Бутчино Куйбышевского района прокуратура обнаружила два заброшенных здания – бывший корпус и котельную. Оба сооружения находятся в аварийном состоянии. Однако до недавнего времени доступ к ним был открыт.

Прокуратура района провела проверку и обязала главу сельской администрации и директора школы закрыть доступ к опасным для жизни и здоровья зданиям несовершеннолетних.

В результате в обоих сооружениях окна и двери были заколочены. Также начали разбирать бывшую котельную, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 марта.