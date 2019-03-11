Полицейского оштрафовали за неторопливость

11.03.2019 16:03 498

Прокуратура Обнинска провела проверку по поступившему заявлению от Следственного комитета. В заявлении указывалось, что следователь запросил документы, однако сотрудник полиции их вовремя не выдал.

Проведенная проверка подтвердила, что срок предоставления документации был нарушен. Полицейского привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 2 000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 марта.