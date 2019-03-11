Жилой дом сгорел в Думиничском районе

11.03.2019 16:00 224

В понедельник, 11 марта, около 12:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Брынь Думиничского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС. Загорелся жилой дом. На месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушен. Жертв нет.



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