Более 100 фотографов посетило калужский заповедник за 2,5 месяца

11.03.2019 15:44 234

В заповедник «Калужские засеки» часто приезжают фотографы, которые любят снимать природу и животных. Обычно люди приезжают, чтобы увидеть и сфотографировать зубров.

С начала этого года уже более 100 любителей фотографии смогли пополнить свои коллекции снимков животных. В их числе также были гости из-за границы - Австралии и Новой Зеландии.