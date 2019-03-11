Четыре года колонии получил мужчина за хранение конопли на даче

11.03.2019 14:31 34

В прошлом году в Износковском районе был задержан 36-летний житель Московской области. В дачном доме у гражданина обнаружили более 16 килограмм конопли.

Мужчина собрал «урожай» на одном из полей и перенес в дом для дальнейшего личного потребления. Вину подследственный полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 марта.