Четыре года колонии получил мужчина за хранение конопли на даче

В прошлом году в Износковском районе был задержан 36-летний житель Московской области. В дачном доме у гражданина обнаружили более 16 килограмм конопли.
Мужчина собрал «урожай» на одном из полей и перенес в дом для дальнейшего личного потребления. Вину подследственный полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 марта.
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