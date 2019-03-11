ОРВИ свирепствует в трех калужских районах

11.03.2019 12:59 255

На 10-й неделе общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в Калужской области находится на уровне средних многолетних значений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 11 марта.

В Калуге количество заболевших незначительно увеличилось, по сравнению с предыдущей неделей. А в Обнинске заболеваемость остается средней.

Однако в трех калужских районах активность ОРВИ усилилась. В Жиздринском, Малоярославецком и Перемышльском муниципальных районах количество заболевших увеличилось на 40-60% выше среднего.