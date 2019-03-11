Пожар произошел в одном из частных домов в Балабаново

11.03.2019 10:43 257

Около 8 утра в понедельник, 11 марта, спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Балабаново, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелся частный дом по улице Речной. На место происшествия прибыло 12 человек и 3 единицы техники.

Пожар был потушен. Пострадавших, к счастью, нет.