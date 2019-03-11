Молодого наркодилера задержали с поличным

11.03.2019 10:21 359

Еще одного 22-летнего парня задержали с наркотиками. Юношу арестовали в момент помещения свертка в «тайник». Дома у молодого человека обнаружили еще 6 пакетов. Экспертиза показала, что в них находится героин. Было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 11 марта.



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