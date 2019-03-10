Грузовик «собрал» четыре легковушки на светофоре под Обнинском

10.03.2019 22:02 114

Массовая авария из пяти автомобилей произошла в воскресенье, 10 марта, на световоре под Обнинском на 110 км М3 «Украина».

По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, водитель грузовика МАЗ не учел скорость своей машины и врезался в ехавшие в попутном направлении автомобили «Хонда», «Сан Йонг», «Хендай» и «Сузуки».

В результате ДТП по данным инспекторов никто не пострадал.