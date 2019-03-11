Мину и тротиловую шашку обезвредили в Ульяновском районе

11.03.2019 07:58 436

В воскресенье, 10 марта, в Ульяновском районе около деревни Глинная обезвредили два боеприпаса, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны.

Саперы разминировали противопехотную мину 82 мм и тротиловую шашку весом 400 гр, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Спасатели напоминают, что если вы нашли взрывоопасный предмет, то необходимо позвонить в полицию и сообщить о нем. Снаряд, мину и т. д. нельзя трогать, бить, кидать в костер или разводить огонь рядом с ней