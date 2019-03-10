Героин в кармане джинсов нашли у молодого калужанина

10.03.2019 11:04 784

22-летнего жителя Калуги заметили, когда он организовывал тайник-закладку для наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 10 марта.

Во время досмотра в кармане джинсов у молодого человека нашли 22 свертка в которых было порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это вещество — героин. Его масса 42,97 гр.

Юноша не только распространял дурман, но и потреблял наркотики сам.

Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы.