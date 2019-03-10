Несколько человек пострадали при пожаре в Кирове

10.03.2019 08:53 513

В субботу, 9 марта, загорелся жилой дом в Кирове на улице Чапаева.

Пожар произошел в 22:50. С огнем справились только 9 спасателей на 3 спецмашинах.

В результате пожара пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Тяжесть травм пострадавших не уточняется.