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Несколько человек пострадали при пожаре в Кирове

10.03.2019 08:53 0 513
Несколько человек пострадали при пожаре в Кирове

В субботу, 9 марта, загорелся жилой дом в Кирове на улице Чапаева.

Пожар произошел в 22:50. С огнем справились только 9 спасателей на 3 спецмашинах.

В результате пожара пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Тяжесть травм пострадавших не уточняется.


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