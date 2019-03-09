Три автомобиля столкнулись на Телевизионной

09.03.2019 16:15 121

В субботу, 9 марта, на калужской улице Телевизионной столкнулись «Вольво», «Шевроле» и «Ситроен».

ДТП произошло около полудня. После столкновения одна из машины вылетела с дороги и почти врезалась в здание.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.