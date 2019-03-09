Сильный ветер надвигается на Калужскую область

09.03.2019 11:31 1282

Усиление юго-западного ветра прогнозируется в Калужской области утром в субботу, 9 марта. Его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Также на дорогах и тротуарах региона гололедица, предупреждает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Жителей региона призывают к осторожности. На дорогах из-за льда автомобилистам следует снизить скорость, а пешеходам не нарушать правила.