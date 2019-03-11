Калужанка сбежала на юг от уголовного преследования, но все равно попалась

11.03.2019 06:24 624

Жительницу Малоярославецкого района подозревали в растрате 1,5 миллиона, принадлежащих частной компании, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 9 марта.

По версии следствия, она подделывала отчетные бланки, чтобы получать деньги.

Женщина находилась под подпиской о невыезде, но несмотря на это сбежала из области. Родственники и друзья не знали, где находилась подозреваемая.

Через 3 года полицейские во время оперативных мероприятий нашли потенциальную растратчицу в одном из южных регионов России. Ее задержали, суд женщине придется ждать в изоляторе временного содержания.