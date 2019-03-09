Троих закладчиков поймали в Обнинске

09.03.2019 10:35 866

Безработные жители Обнинска планировали распространять наркотики в наукограде методом «закладок», сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 8 марта. Троих распространителей взяли, когда они организовывали тайник. Во время осмотра местности полицейские нашли принадлежащий наркоторговцам сверток с наркотиком N-метилэфедрон, массой 56,87 граммов. Распространители заключены под стражу. Их будут судить по двум уголовным делам.



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