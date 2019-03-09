Иномарки свалились с моста после ДТП в Ждамирово

09.03.2019 10:20 2006

В субботу, 9 марта, на мосту через реку Калужку в Ждамирово столкнулись «Митсубиси» и «Крайслер».

Авария произошла в 7:38 утра. Судя по фото с группе «КалугаЖесть», после столкновения обе машины вылетели в дороги, причем одна из них перевернулась и упала практически в реку.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.