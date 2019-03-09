Жилой дом сгорел в Ерденево 8 марта

09.03.2019 09:45 306

В пятницу, 8 марта, загорелся жилой дом в Ерденево Малоярославецкого района.

Тушить пожар спасателей вызвали в 20:44. На место прибыли 10 человек на 3 спецмашинах, которые справились с возгоранием.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют специалисты.