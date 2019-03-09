Жилой дом сгорел в Ерденево 8 марта

В пятницу, 8 марта, загорелся жилой дом в Ерденево Малоярославецкого района.
Тушить пожар спасателей вызвали в 20:44. На место прибыли 10 человек на 3 спецмашинах, которые справились с возгоранием.
В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют специалисты.
|
Три автомобиля столкнулись на Телевизионной 09.03.2019 16:15
Сильный ветер надвигается на Калужскую область 09.03.2019 11:31
Троих закладчиков поймали в Обнинске 09.03.2019 10:35
Иномарки свалились с моста после ДТП в Ждамирово 09.03.2019 10:20
Брошенный ухажер-уголовник в отместку угнал автомобиль бывшей 08.03.2019 12:20
Фура «догнала» другую фуру на киевской трассе 08.03.2019 11:11
Молодая мигрантка погибла под поездом в Ворсино 08.03.2019 08:49
Метелью и гололедом поздравит погода с 8 марта 08.03.2019 08:11
Приговор убийце-рецидивисту оставили без изменений 07.03.2019 19:21
Ледоход на реках начнется уже в марте 07.03.2019 16:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калужской области прошел «Урок цифры»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: