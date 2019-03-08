Брошенный ухажер-уголовник в отместку угнал автомобиль бывшей

08.03.2019 12:20 165

Иномарку, едущую зигзагами по дороге, задержали в Калуге полицейские, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 8 марта.

Оказалось, что водитель пьян, документов у него нет и вообще машину он взял без разрешения хозяин.

По предварительным данным, 36-летний калужанин после освобождения из мест лишения свободы пришел к знакомой. Но во время распития алкоголя узнал, что она не свободна и встречаться с ним больше не хочет. Женщина потребовала от кавалера покинуть квартиру, а когда он отказался, ушла к соседке сама. Тогда мужчина взял ключи от чужого автомобиля и уехал кататься.

За угон иномарки уже судимому калужанину могут дать еще 5 лет.