Фура «догнала» другую фуру на киевской трассе

08.03.2019 11:11 235

Ночью в четверг, 7 марта, на 308 км трассы М3 «Украина» столкнулись фуры «Даф» и «Вольво».

ДТП произошло за несколько минут до полуночи. Судя по фотографиям с места, один из большегрузов «догнал» второй.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.