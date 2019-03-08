Молодая мигрантка погибла под поездом в Ворсино

08.03.2019 08:49 83

20-летняя гражданка Таджикистана попала под пассажирский поезд в 800 метрах от Ж\Д станции «Ворсино», сообщила в четверг, 7 марта, пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Девушка вечером шла по колее железнодорожного пути в сторону станции «Ворсино» в наушниках. На сигналы от приближающегося поезда она не реагировала.

Молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.