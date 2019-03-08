Метелью и гололедом поздравит погода с 8 марта

08.03.2019 08:11 170

Юго-западный ветер усилится в Калужской области в пятницу, 8 марта. Его порывы будут достигать 12-17 м/с.

Также на дорогах области прогнозируется гололед и гололедица. Местами в регионе начнется метель, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Спасатели призывают жителей области не выходить из дома без необходимости и быть острожными на дорогах.