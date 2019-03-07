Приговор убийце-рецидивисту оставили без изменений

07.03.2019 19:21 185

В июле прошлого года ранее судимый 48-летний житель Мосальского района, изрядно выпил и решил выяснить отношения со своим знакомым.

В ходе ссоры, находясь у потерпевшего дома, обвиняемый стал избивать его, потом схватил нож и продолжил наносить удары. Позже преступник принес газеты, которые обнаружил дома у жертвы, положил на тело и поджег. Мужчина от полученных травм скончался.

Калужский областной суд оставил без изменения приговор, который вынес районный суд – 9 лет колонии особого режима. Судьи учли тот факт, что гражданин совершил убийство меньше чем через неделю, после того как вышел из тюрьмы.