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Приговор убийце-рецидивисту оставили без изменений

07.03.2019 19:21 0 185
Приговор убийце-рецидивисту оставили без изменений

В июле прошлого года ранее судимый 48-летний житель Мосальского района, изрядно выпил и решил выяснить отношения со своим знакомым.

В ходе ссоры, находясь у потерпевшего дома, обвиняемый стал избивать его, потом схватил нож и продолжил наносить удары. Позже преступник принес газеты, которые обнаружил дома у жертвы, положил на тело и поджег. Мужчина от полученных травм скончался.

Калужский областной суд оставил без изменения приговор, который вынес районный суд – 9 лет колонии особого режима. Судьи учли тот факт, что гражданин совершил убийство меньше чем через неделю, после того как вышел из тюрьмы.


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