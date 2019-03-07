Ледоход на реках начнется уже в марте

07.03.2019 16:50 123

Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщил в четверг, 7 марта, что вскрытие рек Ока, Жиздра, Угра и Протва ожидается до 18 марта.

В прошлом году лед на реках держался до начала апреля. Также предполагается, что уровни подъема воды в основных реках будут ниже прошлогодних значений.