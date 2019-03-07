«Хонда» сбила пешехода на Клюквина

07.03.2019 15:23 224

В четверг, 7 марта, около двух часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Клюквина в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль Honda сбил пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники.