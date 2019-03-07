Экологи выписали штрафов на 195 тысяч за первую неделю марта

07.03.2019 13:26 274

Калужская служба экологического надзора отчиталась о проведенной работе за первую неделю марта.

В период с 4 по 7 марта сотрудниками ведомства была проведена 1 выездная проверка, составлен 21 протокол о нарушениях, выписано 6 административных штрафа на общую сумму 195 тысяч рублей.

Также было рассмотрено 13 обращений с жалобами на загрязнение воздуха и организацию свалок, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 марта.