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20 лет тюрьмы грозит 25-летнему калужанину за «закладки»

07.03.2019 13:17 0 376
20 лет тюрьмы грозит 25-летнему калужанину за «закладки»

25-летнего жителя Полотняного завода обвиняют в совершении 18 «закладок» с наркотиками. Следствие выяснило, что молодой человек вступил в преступную группировку и получал задания от руководителя группы. Общение велось через мобильное приложение.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по делу. Молодому человеку предстоит суд.  За совершенное преступление ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы и денежный штраф  - до 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Прокуратуры в четверг, 7 марта 2019 г.


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